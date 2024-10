Perché la Giornata Mondiale degli Animali si festeggia il 4 ottobre?

Leggi tutta la notizia su cultweb

in questo giorno si celebra San Francesco D'Assisi. Oltre a essere patrono d'Italia, il poverello di Assisi è anche il protettoree dell'ambiente. Nella sua esistenza, infatti, Francesco ha sempre mostrato grande amore per glie per la natura. Che compaiono anche nel Cantico delle creature, la sua opera più bella. Leggenda vuole che fosse capace di parlare aglie di ammansire le bestie feroci. Come il lupo che terrorizzò Gubbio e che il santo riuscì ad addomesticare. Un'altra leggenda racconta che nel giorno della sua morte, il 3del 1226, Francesco si mise a cantare un ultima volta il Cantico delle Creature. E le allodole, che di solito cantano al mattino, cinguettarono per lui in oscurità, accompagnandolo fino alla fine.