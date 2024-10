Partita a carte tragica | Urla fin dentro il Circolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sarà l’autopsia nelle prossime ore a svelare i motivi della morte di Vincenzo Gibilaro, il 78enne di Legnano che ha accusato un malore dopo una rissa scattata per futili motivi mentre giocava ainsieme ad alcuni conoscenti nei pressi del centro civico Pertini-Il salice del quartiere Mazzafame. Gli inquirenti vogliono stabilire se l’uomo sia o meno stato colpito da un pugno e soprattutto quale sia la causa del decesso per la quale, al momento, non ci sono indagati. Un quartiere difficile, quello di Mazzafame, che ha trovato da qualche anno a questa parte un vero e proprio faro culturale nel centro civico, come spiega la legale rappresentante Emilia Calini: "Quando siamo arrivati undici anni fa abbiamo trovato un posto mal frequentato dove c’era solo il bar.