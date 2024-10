Palermo firme false e truffa sui fondi europei | 15 indagati La preside | Il bimbo ha imparato il corsivo devo proprio finire in carcere?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Credo nel rispetto” era uno dei tanti corsi destinati agli studenti dell’istituto intitolato al giudice Giovanni Falcone, nel quartiere Zen di. Ma anche quando gli alunni hanno disertato le lezioni, gli insegnati – per non perdere iper l’istruzione – avrebbero falsificato i registri di firma attestando la loro presenza. Secondo gli inquirenti, è la stessaLo Verde, ad ammettere “la prassi delle” durante l’interrogatorio del settembre 2023. Decine di corsi, tra febbraio 2019 ad ottobre 2022, hanno permesso all’istituto di incassaresociali(Fse) edi riserva (Fdr) destinati all’istruzione per oltre 100 mila euro, finendo però sotto la lente della procura Europea di, guidata dai magistrati Gery Ferrara e Amelia Luise.