Nazionale Under 20 Elite League | gli Azzurrini impegnati contro l’Inghilterra

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La20 torna ad essere impegnata nell’, con la prossima partita attesa per giovedì 10 ottobre alle ore 17:00. Ad ospitare la sfida sarà lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, che consentirà ingresso libero e gratuito per assistere alla partita, trasmessa anche su RaiSport. Glisfidanonel secondo impegno casalingo, dopo la partita a Rietila Germania. Laha collezionato tre punti nell’arco delle prime due partite di(sconfittai tedeschi, poi vittoria in Cechia) e si prepara a lottare per collezionare punti importanti. Dopo il match con, la squadra volerà in Portogallo, sfidando a Coimbra i padroni di casa nella partita in programma per lunedì 14 alle 18:00.