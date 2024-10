Micro discariche nel cuore di Salerno | arrivano i controlli e le relative multe

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno pensato che il giorno in cui era possibile conferire rifiuti non differenziabili fosse diventato il giorno in cui smaltire di tutto, dando così di fatto vita ad unadiscarica neldi Pastena, in via Madonna di Fatima. L’accumulo di sacchetti e rifiuti vari non è sfuggito però al controllo della polizia municipale diche, questa mattina, è intervenuta nel quartiere con l’ausilio degli operatori diPulita ed ha ispezionato i sacchetti alla ricerca di elementi e tracce dei trasgressori. Non è stato difficile per la polizia municipale, riscontrare la titolarità di sacchetti all’interno dei quali sono stati trovati diversi elementi riconducibili agli autori dello sversamento irregolare.