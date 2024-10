Mark Chavez si è dichiarato colpevole per la morte di Matthew Perry | il medico rischia fino a 10 anni di prigione Prova un rimorso incredibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ha ammesso le sue responsabilità, alla fine,. Il54enne si èdi aver fornito dosi pericolose di ketamina a, trovato morto nella vasca da bagno della sua casa in California nell’ottobre 2023. Una fornitura, dunque, che avrebbe portato la star di Friends all’overdose che si sarebbe poi rivelata fatale. Un’ammissione dizza che, quindi, riapre tutto in vista del processo, previsto per il 4 marzo 2025, contro il dottor Salvador Plasencia e la presunta spacciatrice Jasveen Sangha, ritenuti dall’accusa come i principali responabili delladell’attore 54enne. E potrebbe rivelarsi fondamentale la collaborazione cheha accettato di fornire agli investigatori.