Lukaku | Ottimo lavoro di Fabregas primo tempo sofferto! La nostra voglia di vincere ha fatto la differenza

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’attaccante belga Romeluè intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria del Napoli contro il Como. Il Napoli prosegue il suo cammino inarrestabile in Serie A, conquistando la vetta della classifica dopo una convincente vittoria per 3-1 contro il Como al Maradona. La settima giornata del campionato ha visto il club partenopeo esprimere un gioco di qualità, nonostante alcune difficoltà iniziali. L’incontro si è sbloccato in un lampo: dopo appena 26 secondi, Scott McTominay ha realizzato il suogol in campionato, portando in vantaggio il Napoli. Tuttavia, il Como ha dimostrato di essere un avversario temibile, colpendo un palo con Paz e pareggiando con Strefezza. La squadra di Conte ha dovuto affrontare undi intenso equilibrio, ma ha saputo reagire nella ripresa.