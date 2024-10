LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes Eurolega basket 2024 in DIRETTA | s’incomincia all’Unipol Arena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Ante Zizic apre le marcature della partita! Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti, amici di OA Sport! 20:57 Ecco gli Starting five scelti dai due allenatori per l’inizio del match: Cordinier Hackett Clyburn Shengelia Zizic (); Bryant Thompson Johnson Osmani Oturu () 20:55 Seconda sfida tra i due coach Banchi e Mijatovic dopo quella dei play-in dello scorso anno dove lauscì vincitrice. E’ il momento della presentazione dei due roster! 20:52 Le due squadre hanno già iniziato il riscaldamento sul parquet dell’Unipoldi Casalecchio di Reno () dove lagiocherà le prime partite casalinghe di questa stagione per momentanea indisponibilità della Segafredo, con l’impianto alle porte del capoluogo emiliano completamente sold out per la sfida odierna.