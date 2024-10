LIVE Arnaldi-Svajda 4-5 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

30-40 Palla break. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di. 30-30strappa il movimento del dritto in avanzamento. 15-30 Prima il rovescio incrociato, poi il dritto inside out in contropiede. Alè Matteo! 15-15 Peccato. Si ferma sul nastro la stop volley di rovescio del ligure. 0-15 Non passa il dritto inside out di. 5-5 Game. Con un altro ACE il sanremese tiene la battuta. 40-15 E' lunga la risposta di rovescio del californiano. 30-15 Servizio e dritto inside out a segno per il ligure. 15-15 Matteo rimedia con il terzo ACE. 0-15 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio del. 5-4 Game. Fuori misura la risposta di rovescio di, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. 40-15 Molto reattivo il californiano nel giocare il dritto in uscita dal servizio.