L’avversario Rozzio suona la carica ai granata | In campo per provare a vincere

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Paolo, 32 anni capitano della Reggiana, guarda alla sfida del Picco con fiducia. E a chi gli chiede se può ’andare bene un pareggio’ risponde sicuro. "Mai sperare in un pareggio, se speri di pareggiare poi perdi sicuramente – dice l’esperto difensore– Andiamo a Spezia per, poi sappiamo benissimo che sarà una gara complicata, perché avremo di fronte una squadra strutturata, esperta e bravissima sui calci piazzati". In quattro partite la Reggiana non ha subito gol, anche se con la Carrarese con una prestazione deludente. "La Carrarese credo che farà giocare male tante altre squadre, poi non voglio cercare scuse e dico anche che nei minuti iniziali del secondo tempo abbiamo perso un po’ le misure e preso un paio di ripartenze che non vanno bene. Piccole cose su cui dobbiamo lavorare".