Ilaria Clemente lascia il GF | l’ex gieffina annuncia la gravidanza in diretta

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha abbandonato il Grande Fratello, è in dolce attesa Al GFconferma di essere incinta, non farà più parte del cast del reality Lo scorso martedìè improvvisamente uscita dalla casa del Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Doveva essere un allontanamento temporaneo ma ha definitivamente abbandonato la casa. Sui profili social del programma nei giorni scorsi era stato pubblicato questo comunicato: “Laper motivi personali,momentaneamente la Casa di Grande Fratello. L’uscita della concorrente è statata tramite i nostri account oggi, nella giornata di martedì 1 ottobre. L’abbandono temporaneo della ragazza, arriva dopo una puntata del Grande Fratello ricca di emozioni forti: dalla storia famigliare di Helena Prestes alle nomination per la prima eliminazione di questa edizione.