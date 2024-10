Il libro della Schlein chi l’ha visto? Non c’è tra i primi 100 Il paragone col best seller di Meloni è impietoso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per il flop deldi Elly, in vendita ormai da un mese, c’è chi scomoda Federica Sciarelli e la trasmissione Chi? Altri, con una battuta più scontata e prevedibile, osservano che “nonnno vista arrivare”, neanche in libreria. Eppure il lancio dell’opera di Elly, L’imprevista, scritto in collaborazione con la giornalista Susanna Turco, era partito con un battage pubblicitario notevolissimo. Alle spalle una casa editrice potente come la Feltrinelli, che può contare, inutile dirlo, su una sterminata rete di librerie e una poderosa quanto capillare distribuzione. Ildi Ellyè un flop: il dato editoriale è anche politico Nonostante la gioiosa “macchina da guerra” editoriale, L’imprevista è rimasta imprevedibilmente fuori dalle classifiche.