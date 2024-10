Finalmente una maglia da portiere degna degli anni ' 90 | quella del Venezia firmata Nocta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ritorneranno mai i portieri come li conoscevamo? Quelli che paravano i palloni con una capriola al contrario. Quelli che battevano i calci di punizione. Quelli che paravano un rigore al più forte del mondo e poi svelavano sotto lada gioco la tutina di Superman. Quelli che si tuffavano per compiacere i fotografi. Un'intera generazione di portieri è cresciuta guardando loro: quei numeri uno per cui il gesto tecnico era l'estensione della loro personalità , bizzarra, schizofrenica, sicuramente creativa e istrionica. Nel Dna dei portieri di oggipunta di follia non è scomparsa, ma è stata incanalata in nuovi modi, tutti funzionali a un calcio che oggi risponde a precisi schemi e automatismi.