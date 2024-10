Festa Roma si aggiungono 3 film tra cui Pompei in piano sequenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ott. (askanews) – Tre nuovi titoli entrano nel programma delladel Cinema 2024 che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore Alberto Angela sarà protagonista di un incontro per presentare al pubblico “in– I segreti di un record” di Gabriele Cipollitti, backstage del suo successo televisivo “, le nuove scoperte”: un unicolungo più di due ore attraverso l’antica città di. “Per noi questa è stata una tecnica sperimentale e abbiamo lavorato non tralasciando nemmeno un dettaglio – ha dichiarato Alberto Angela – è stato uno dei lavori più appassionanti della mia carriera, un mix perfetto tra la sperimentazione di una tecnica non usuale per la tv e la divulgazione”.