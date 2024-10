CM Punk | L’Hell in a Cell è ormai diventato un giocattolo voglio farlo tornare agli albori

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’evoluzione controversa del match infernale Il match Hell in aha rappresentato per anni uno degli scontri più temuti e spettacolari della WWE. Riservato solo alle rivalità più accese, ha contribuito a cementare le leggende di superstar come The Undertaker, Mick Foley, Triple H e Shawn Michaels. Tuttavia, nel 2009 la situazione cambiò drasticamente con l’introduzione del pay-per-view dedicato Hell in a. Questo format, che prevedeva più match nella gabbia infernale nella stessa serata, ha attirato le critiche dei fan. Molti ritenevano che l’abbondanza di questi incontri ne sminuisse l’importanza e che alcune rivalità non meritassero la violenza associata a questo tipo di match. L’ultimo evento Hell in asi è svolto nel giugno 2022, culminando con il famoso incontro tra Cody Rhodes e Seth Rollins.