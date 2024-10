Caso Uss il Csm assolve i giudici che diedero i domiciliari al manager russo poi evaso | erano sotto procedimento disciplinare sollecitato da Nordio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I magistrati che decisero iper Artem Uss, ilfiglio di un oligarca vicino a Putin, arrestato a Malpensa il 17 ottobre del 2022 e poidalla villa di Basiglio in attesa dell’iter della estradizione negli Usa, «non hanno commesso alcun illecito». Lo ha deciso la sezionedel Csm, che ha assolto i tredi Milanodal ministro. La sezioneha quindi accolto la richiesta della Procura generale della Cassazione, che chiedeva l’assoluzione dei tre magistrati. Per Stefano Caramellino, Monica Fagnoni e Micaela Serena Curami – i primi due attualmentedella Corte d’appello del capoluogo lombardo e la terza in Cassazione – sono quindi stati «esclusi gli addebiti». Tradotto: «Non hanno commesso il fatto».