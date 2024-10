Borsa di studio Sum a medico sammarinese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Durante il terzo congresso organizzato dall’Associazionedi Geriatria e Gerontologia, è stata consegnata ladidella Sums alKevin Gasperoni, iscritto al Master in Geriatria ’Giancarlo Ghironzi’. Il Master, istituito e promosso dal compianto dottor Ghironzi, è sostenuto da anni dalla Società unione mutuo soccorso, che per il secondo anno consecutivo ha offerto un contributo significativo per permettere a undi frequentarlo. Il congresso dell’Asgg, presieduto dal dottor Carlo Renzini, socio Sums, ha visto la partecipazione di importanti luminari della medicina geriatrica e ha posto l’accento sulle sfide legate all’invecchiamento e alle sue implicazioni per il sistema sanitario.