Bormio | sabotata l’auto del pilota Lucio Da Zanche Cosa è successo al rally dell’Elba

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 –Davittima all’Elba di un episodio allarmante. La vettura del campionissimo bormino deistorici, infatti, è stata infattipesantemente nel parco chiuso della gara dell’Isola d’Elba nella notte tra il primo e il secondo giorno di gara. L’incursione I fatti: secondo al traguardo dopo il primo giorno, con ancora intatte e concrete le possibilità di una vittoria finale,Dacome da regolamento, al termine della prima giornata (ore 23), lascia la vettura nel parco chiuso (zona che come suggerisce il nome è off limits per tutti, tutta la notte) di Lacona. Chiude la sera e riapre al mattino. Tutto normale? Fin qui sì, certamente. Dae gli altri rallisti raggiungono il parco chiuso di buona lena, preparano la macchina e sono pronti per partire per la seconda giornata.