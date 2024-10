Bimbo ritrovato scalzo e in lacrime per strada | era in fuga dal papà violento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Rimini, 4 ottobre 2024 – Era da poco passata la mezzanotte di quel 20 settembre del 2023 quando l’incubo vissuto da un bambino di appena 13 anni all’epoca dei fatti è venuto alla luce. Scoperto dai militari del settimo reggimento Vega durante il servizio di ’Strade Sicure’ quando a Rimini il ragazzino è stato notato per la prima volta, in, con evidenti lividi sul volto. Un ragazzino tunisino che, di lì a poco, si sarebbe scoperto essere la vittima di un padre ’orco’ assieme al quale il bambino alloggiava in un hotel di Bellariva, dove poco prima che venissedai militari il piccolo era stato vittima dell’ennesimo episodio di violenza delnei suoi confronti.