Bene il riscontro al botteghino Ma pensate anche agli operai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Cari amministratori passati, presenti e futuri se non, non basta il buonaldurante l’estate, perché con lo Sferisterio tutte le amministrazioni da anni si fanno propaganda, ma la realtà non è sempre così limpida e gioiosa come appare, soprattutto per glidel Macerata Opera Festival. Una soluzione va trovata al più presto". Spenti i riflettori dell’estate maceratese, dall’arena torna a farsi sentire la voce di alcune maestranze, da troppo tempo appese a un futuro di anno in anno sempre più incerto. A lanciare un appelloamministratori del Macerata Opera Festival è Mauricio Cesar Pasquali, capo squadra deglidella logistica, da 30 anni una delle "colonne" che permettono la buona riuscita del festival.