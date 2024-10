Amici Gabriele in crisi | lascerà la scuola? Il motivo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024)daytime, venerdì 4 ottobre:la? Ecco cos’è accaduto Il daytime diè torna su Canale 5, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì in onda dalle ore 16:30. Il giovaneaffronta una prima. Il ballerino ha ricevuto un compito dalla Maestra Celentano e sta cercando in tutti i modi di impegnarsi e stupire in puntata: “Io ho pensato pure che forse non è il percorso giusto. Ci rimango male. Mi sta scoppiando la testa, non sono sereno. Io me la voglio vivere bene anche nelle difficoltà, però capisco che deve essere tutto più veloce e rapito. Io non lo so quanto reggo”. Il ballerino dopo essersi sfogato con gli altri allievi dichiara: “Non ce la faccio. Chiedo se posso parlare con la Maestra”. Dopo il confronto con la maestra,raggiunge gli allievi in casetta e rivela: “Credo che andrò via, ho parlato con mia mamma”.