AI e IoT per riconoscere e rimuovere difetti industriali | Concept Reply e TEC Eurolab lanciano il progetto 3DAIQ

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - Torino, Modena, 4 ottobre 2024 - Un software intelligente in grado diin autonomia idi un qualsiasi componente industriale. È questa l'idea alla base di, undi ricerca sperimentale cofinanziato nell'ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Ilnasce dalla collaborazione tra, società del gruppospecializzata nell'Industrial IoT, nel Machine Learning e nell'integrazione di sensori e reti per l'Industria 4.0, e TEC, un laboratorio specializzato in analisi di materiali, compositi, saldatura e controlli non distruttivi con sede in provincia di Modena. L'iniziativa, in collaborazione con l'Università di Padova e Blue Tensor, azienda di Trento che si occupa dell'implementazione di soluzioni AI, si inserisce nell'ambito della tomografia industriale computerizzata.