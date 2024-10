William preoccupato per l’abito da sposa di Meghan Markle

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 3 ottobre 2024) È difficile credere che il Principee Kate Middleton sianoti da più di dieci anni. Il matrimonio reale della coppia è stato naturalmente grandioso e, anni dopo,ha potuto vedere suo fratello, il Principe Harry,rsi con. Un tempo i due fratelli erano grandi amici, ma negli ultimi anni le cose si sono inasprite. Si dice addirittura che il matrimonio di Harry eabbia causato molti attriti tra il primo e il futuro re. Il matrimonio di Harry eè stato unico per molti motivi. In primo luogo, il fatto che a entrare a far parte della famiglia reale fosse un’ex star della televisione statunitense. E ricordate come Re Carlo (allora Principe Carlo) ha accompagnatoall’altare? È stato un giorno da ricordare, questo è certo. Eppure, secondo quanto riferito, per il Principenon è stato un giorno pieno solo di gioia.