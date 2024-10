Tragedia sulla Cisa finisce fuori strada e si ribalta con l’auto La vittima è Nicola Bernardini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lunigiana, 3 ottobre 2024 –statale della. Ieri, nel primo pomeriggio, c’è stato un gravissimo incidente, tra Villafranca e Aulla, che è costato la vita al villafranchese, di 45 anni, nato a Spezia. Due le auto coinvolte nell’incidente, la prima, guidata da un giovane, stava procedendo verso Villafranca, mentre la seconda, quella guidata da, in direzione opposta. Difficile ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, stando alle prime ricostruzioni, pare chediretta verso Aulla improvvisamente sia finita, forse a causa della pioggia battente e dell’asfalto reso scivoloso. In quel tratto diinfatti si sono verificati diversi incidenti anche in passato.