Test Drive Unlimited Solar Crown è disponibile la prima stagione con tante novità

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La competitionè ora aperto! KT Racing e NACON hanno resoladisu PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (Steam). Con il lancio di questa, i giocatori più competitivi possono ora lanciarsi in una serie di gare e sfide per scalare le classifiche, accumulare Puntii e scalare la vetta della classifica nella speranza di diventare il prossimo Re/Reginae. I primi classificati che a fineraggiungeranno ilCourt vinceranno un’auto d’eccezione: la Pininfarina Battista. Questainclude anche unPass di 25 livelli,per tutti i giocatori, con premi esclusivi (cosmetici per auto, skin, emote e altro) nonché un Audi RS e-tron GT per i giocatori che raggiungono il livello finale delPass.