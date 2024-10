Seeds Semi la nuova opera di Laika a Sostegno di Gaza

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024)lancia un appello per la pace: la sua” sostienee chiede un cessate il fuoco immediato In questi giorni terribili in cui la minaccia di una guerra totale in Medio Oriente sembra essere sempre più vicina, la street artisttorna a far sentire la sua voce con un’da titolo “”, adella popolazione di, per un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti. L’, realizzata in collaborazione con Borgo Universo, è un banner lungo 5 metri calato da una piattaforma aerea nel comune di Aielli, dove l’artista è impegnata per realizzare un murales. C’è un’anguria insanguinata, dalla quale cadonoche generano una bambina che sventola la bandiera della Palestina.