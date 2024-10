Reggio Calabria 250 kg di marijuana in bidoni interrati | condannato 44enne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Possesso di quasi 250 kg didi primissima qualità, questa l'accusa per undi Taurianova, nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna dalla Corte di Appello di. I Carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova e dai Cacciatori dello Squadrone Eliportato “” lo avevano sorpreso a luglio del 2022, mentre stava recuperando lo stupefacente sottovuoto in numerosipoco distanti dalla fiumara che scende da Taurianova a Rizziconi. A tradire l'uomo, originario della zona, era stato l'odore pungente, tipico della cannabis essiccata, proveniente da un vicino casolare in cui aveva nascosto un ulteriore quantitativo di narcotico, ancora da confezionare. Era così scattata la trappola dei militari dell'Arma che, per ore, si erano nascosti fra la vegetazione, vigilando l'ingresso del rustico.