Perla Vatiero dice la sua su Beatrice Luzzi opinionista | Ecco perché è incoerente

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024), fra il saluto all’ex suocera sul letto di morte e il pensiero su Shaila Gatta che sarebbe una provocatrice che non pensa ai maschi della casa che non possono sfogare i propri istinti, non ha iniziato il suo percorso dadel Grande Fratello nel migliore dei modi. Diciamolo. E questolo sa bene, tant’è che ai microfoni di Casa Chi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe infierendo. “A livello personale non è la persona che avrei scelto accanto a Cesara Buonamici”, le parole di, “Lei la conosco molto bene è una grandissima amica! Scherzo! Il mio giudizio personale? Sicuramente è una persona che ha la giusta esperienza per poter coprire un ruolo come, ma la vedo moltosu ciò chee ciò che fa, visto comunque il suo vissuto nel Grande Fratello.