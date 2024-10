Opere idrauliche a tutela della città La Regione stanzia 44 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) BERGAMO Il maltempo che il 9 settembre scorso ha colpito Bergamo, provocando l’esondazione del torrente Morla con allagamenti di case, garage, cantine e strade, ha spinto il Consorzio di bonificamedia pianura bergamasca e l’Ufficio territoriale regionale (Utr) a compiere un importante passo avanti per quanto riguarda il progetto per la regimentazione del Morletta, torrente che parte da Bergamo e arriva a Brignano (nel canale Gronda sud) passando per i territori dei Comuni di Lallio, Treviolo, Stezzano, Dalmine, Levate, Verdello, Verdellino, Pognano, Ciserano, Lurano, Arcene, Castel Rozzone.