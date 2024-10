Niccolai 70 anni di attività | Clienti anche da Milano ma è l’ora della pensione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prato, 3 ottobre 2024 – Via Santa Trinita perde un altro pezzosua storia. Carlo, storico commerciante, titolare dell’omonima cartoleria, dopo 70di onorata carriera da commerciante precursore dei tempi, all’età di 89ha deciso di abbassare definitivamente la saracinesca. Solo per una questione di età, non certo di volontà. “Ero il primo ad alzare il bandone e l’ultimo ad abbassarlo”, dice, impeccabile nell’aspetto, uomo di grande eleganza, la stessa cura che ha saputo trasmettereall’interno del suo negozio. Sì perchénon era la classica cartoleria, ancora oggi all’interno ci sono oggetti di grande gusto, pelletteria, penne, carta da lettere, carta da regalo di rara raffinatezza.