Motocross delle Nazioni 2024 obiettivo podio non semplice per l’Italia Francia e Olanda favorite?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tra sabato 5 e domenica 6 ottobre la pista britannica di Matterley Basin ospiterà l’ultimo appuntamento stagionale delinternazionale, il Cross. Archiviato lo scorso weekend il Mondiale con l’incoronazione di Jorge Prado in MXGP e di Kay de Wolf in MX2, ci si proietta adesso sulla 77ma edizione dell’evento per nazionali., a causa dell’assenza forzata di Mattia Guadagnini (infortunato alla spalla sinistra e al bacino), schiera lo stesso terzetto che aveva stupito tutti un anno fa a Ernée salendo sul terzo gradino del, ma ripetere quel risultato si preannuncia un’impresa non. Il roster azzurro è composto da Andrea Adamo in MX2, Andrea Bonacorsi in MX Open e Alberto Forato in MXGP. Una squadra tutto sommato solida e competitiva, che dovrà però superarsi per confermarsi nella top3 anche a Matterley Basin.