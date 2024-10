Milano-Cortina 2026 online i prezzi dei biglietti | 30 euro i più bassi

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Da oggi è possibile accedere in anteprima all’unica biglietteria ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di. Per le Olimpiadi (6-22 febbraio), ipartiranno dai 30, oltre il 20% sarà sotto i 40e più della metà (57%) sarà inferiore ai 100. Tantissime anche le agevolazioni per le Paralimpiadi (6-15 marzo), conche partiranno da 10per gli Under 14 e con più di 200 mila(circa l’89% tra quelli in vendita per la rassegna Paralimpica) disponibili a meno di 35. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di sport – si legge in una nota – chiamati a registrarsi alla piattaforma ticketing ufficiale, tickets..org, per assicurarsi la propria finestra temporale prioritaria per acquistare un biglietto nella prima fase di vendita.