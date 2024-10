Meteoropatia – cos’è e come si cura

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Laè una condizione in cui le variazioni del tempo atmosferico influenzano il benessere fisico e mentale di una persona. Chi soffre dipuò sperimentare una gamma di sintomi che vanno dalla stanchezza e irritabilità fino a mal di testa, dolori articolari e, in alcuni casi, sintomi depressivi. Si tratta di un disturbo che colpisce molte persone, anche se non sempre viene riconosciuto o diagnosticato ufficialmente. Il terminederiva dalle parole “meteoro”, che si riferisce ai fenomeni atmosferici, e “patia”, che indica una condizione patologica o malattia. È un fenomeno complesso che può essere influenzato da fattori biologici, psicologici e ambientali. Le persone che ne soffrono sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climaticil’umidità, la pressione atmosferica, la temperatura e la durata della luce solare.