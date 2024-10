Mercatanti al via | obiettivo superare le 300mila presenze L’idea | Rendiamoli itineranti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Bergamo. Si è aperta sotto una pioggia battente la 22esima edizione di “in Fiera“, la rassegna che colora il Sentierone con il meglio della produzione artigianale e dello street food internazionale: da mezzogiorno di giovedì 3, col tradizionale taglio del nastro, alle 22 di domenica 6 ottobre sarà possibile fare un ideale viaggio intorno al mondo, grazie a 105 banchi in rappresentanza di 22 Paesi, 12 regioni italiane e anche di commercianti locali. Dal mercato dei fiori in piazza Dante al Bbq in perfetto stile statunitense, dal ritorno dello stand di pelletteria artigianale ungherese alla novità del banco di tovaglie e saponi dalla Provenza: e poi ancora i famosi dolci al cocco, i biscotti al burro francesi, la birra ceca e le specialità dall’Alto Adige, senza dimenticare la paella spagnola, la picanha brasiliana e le ceramiche lituane.