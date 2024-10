M S Severino controlli e sanzioni per la raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 3 ottobre 2024) «L’impegno di tanti non può essere sprecato per le furberìe di pochi» – così il Sindaco Antonio Somma sull’attività di controllo rifiuti condotto in diversi punti della città – sia da parte delle utenze domestiche che commerciali – eseguiti dalla Polizia Municipale in coordinamento con l’Assessore all’Igiene e Decoro urbano, Carlo Guadagno, e con l’ausilio di personale della società Si.Eco, incaricata della. IDiverse lecomminate per conferimento irregolare: un campione di cittadini “non allineati” richiamati ad osservare il rispetto delle regole per non compromettere il livello diraggiunto e non danneggiare il senso civico della maggioranza della comunità. Durante iè stata rinvenuta documentazione riconducibile ai presunti trasgressori: in tal senso sono ancora in corso ulteriori verifiche ed approfondimenti.