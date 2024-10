L’incredibile rivelazione di Reina | è successo quando ha lasciato il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Pepeè stato uno dei giocatori leader dell’era Sarri e haun segno indelebile nel cuore dei tifosi del: ecco la suaIn un’intervista rilasciata a Sky Sport, Pepeha affrontato un tema molto a cuore. L’ex portiere delè tornato a parlare della sua esperienza in azzurro, rivelando un particolare del suo addio: “La gente ti dà anche quello che non ha. Altruismo, sorrisi, felicità, l’odore del caffe fatto bene. Per me e per la mia famigliarimarrà sempre nel nostro cuore. E’ una città per cui abbiamo piantosiamo andati via. L’ho detto sempre, sicuramente quei 4 anni alsono stati diversi per com’è la gente. All’inizio non ho pianto, ma alla fine sì”.