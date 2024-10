Le parole di Paola Iezzi sul lungo litigio con la sorella Chiara

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo anni di silenzio musicalestanno vivendo un nuovo momento di grandissimo successo, iniziato con il Sanremo del 2023 con il brano Furore e proseguito anche nell’estate 2024 con Festa totale., inoltre, la minore delle sorelle, ha da poco preso il suo posto come giudice di X Factor, accanto ad Achille Lauro, Jake la Furia e Manuel Agnelli, ruolo che per ora il pubblico sembra apprezzare molto. A Vanity Fairha parlato di varie cose, dalla carriera alla vita privata, con particolare riferimento al periodo in cui non ha più parlato con la, assieme alla quale è diventata una delle icone musicali italiane dei primi anni 2000 con tormentoni come Vamos a bailar o Festival. “Quando mi sono separata da– ha detto – ho continuato a lavorare e a fare le mie cose, anche se più piccole.