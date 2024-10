La stagione al Lauro Rossi Al via gli abbonamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In vendita, da dopodomani, i nuoviper ladel teatrodi Macerata, nata dalla rinnovata collaborazione tra il Comune di Macerata e l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. La vendita degli(massimo 4 a testa) per i sette spettacoli in cartellone in doppia replica (da 75 a 145 euro) si svolgerà alla biglietteria dei Teatri (0733 230735) dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; online sul sito vivaticket.com. Il 29 e 30 ottobre Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace, diretti da Francesco Zecca, inaugureranno il programma con "Non si fa così" di Audrey Schebat; "Aspettando Re Lear" di Tommaso Mattei, con Alessandro Preziosi e Nando Paone, attende il pubblico il 28 e 29 novembre.