La rivista tedesca Stern non ha scritto che Meloni è la premier più incompetente e cattiva d’Europa

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il 30 settembre è stato condiviso su X lo screenshot della copertina di unacon la foto di Giorgia. Si tratterebbe, si legge sul post, dellache avrebbe titolato «è lapiù. Lotta contro i poveri, non tassa i mega profitti, abbassa gli stipendi degli operai, è immischiata con le lobby e con la massoneria, è amica dei grandi evasori fiscali e mafiosi». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. La copertina dicon la foto Giorgianon è attuale, ma risale al 22 settembre 2022. Il titolo e il sottotitolo recitavano, in tedesco, “La donna più pericolosa. La postfascista Giorgiapuò vincere le elezioni in Italia con l’aiuto degli amici di Putin – ciò avrebbe conseguenze estreme per noi”.