La grande inchiesta che fa il calcio tremar e qualche domandina sui tempi della procura

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’indagine “Doppia curva” sulle attività infiltrazioni mafiose all’interno delle tifoserie delmilanese promette nuove e future sbandate, a partire dalle previste convocazioni di nomi eccellenti come l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi e il vicepresidente Javier Zanetti – ma come persone informate dei fatti, precisano i pm. La città è in attenta osservazione, e non solo quella appassionata di: di mezzo ci sono business, sponsor, decisioni dell’amministrazione (il Meazza). In tutto questo, la prima cosa appurata è che i due club, l’Inter è al momento più in osservazione, hanno sottovalutato o ignorato i problemi. Se ciò avrà rilevanza solo etica (parti lese) o penale, civile, sportiva spetterà ai magistrati spiegarlo. La seconda cosa, su cui meno ci si sofferma ma che è invece degna di nota è il non sempre lineare comportamento di chi doveva a vigilare. Ad esempio.