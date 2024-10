La gaffe del sindaco | Morata benvenuto a Corbetta! L’attaccante | Grazie per aver violato la mia privacy Cambio casa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unadeldi, in provincia di Milano, potrebbe costringere Alvaroad un imminente trasloco.del Milan e capitano della Spagna, ultima nazionale campione D’Europa, infatti aveva scelto il piccolo comune in provincia di Milano per ricostruire la sua nuova vita calcistica e non, data la recente separazione dalla moglie Alice Campello. La notizia ha reso particolarmente euforico il primo cittadino di, Marco Ballarini, che non ha resistito alla tentazione di preannunciare la notizia con un video su TikTok: «Il campione è un nostro nuovo concittadino. Here We Go! Il bomber del Milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento nelle sua nuova (meravigliosa)nella nostra città. Sono un tifosissimo dell’Inter, ma con piacere do ilad Alvaronella nostra grande famiglia di!».