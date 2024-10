In 5mila a Montegelli per la sagra del Savor

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La bella stagione ha contribuito in modo determinante al grande exploit della XXXIVadel, la manifestazione didi Sogliano al Rubicone, che riporta antichi sapori del passato. La frazione, che conta circa 100 abitanti, nei tre giorni e serate dellaè stata presa d’assalto da oltre 5.000 persone alle quali è stato offerto gratuitamente, in assaggio, più di un quintale di, la prelibata e unica marmellata con una base di succo d’uva, che viene bollita dopo avere sapientemente aggiunto un misto ben triturato di mele cotogne, pere e mandorle, cotto per 8-10 ore a fuoco lento. Dice Stefano Gozzi, presidente dell’ associazione culturale: "Una marmellata che piace moltissimo. Nei tre giorni disono stati venduti oltre mille vasetti di, insieme a quelli di Saba.