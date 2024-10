Il valore delle fiere | Portiamo due milioni di presenze serve il terzo casello sull’A14

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Giuseppe Catapano Gongola quando mette in fila i risultati raggiunti da Ieg, ma è soprattutto al futuro che pensa Maurizio Ermeti. Il presidente di Ieg chiarisce un concetto: la crescita della società, con relativi benefici per il territorio in termini di, è avvenuta "nonostante" il gap infrastrutturale e di collegamenti che Rimini sconta rispetto ad altre realtà. Tanto che la società ha già chiesto e continuerà a chiedere ilautostradale, auspica un rafforzamento dei collegamenti aerei con Rimini e accoglierebbe a braccia aperte l’alta velocità ferroviaria in Romagna. Le sfide non mancano, ma la sinergia col territorio è senza dubbio un punto di forza. "E la nostra ambizione – spiega Ermeti – è quella di essere sempre più sinergici, creando ricchezza con il minor impatto possibile". Ieg oggi gioca nel "campionato di serie A"