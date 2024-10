Il tram non ci serve farà solo danni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il prolungamento della metro da Cologno Nord a Vimercate è attesa da decenni, indispensabile a sanare la carenza di collegamenti della Brianza est. Ma è anche e soprattutto necessario per potenziare un sistema di trasporto pubblico su ferro che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi del taglio delle emissioni. Ma sul progetto, derubricato a metrovia, è subito polemica tra la maggioranza Assi e la cordata di opposizione (Pd Brugherio, Brugherio è tua e Alleanza progressista). "Dopo anni di incontri su diverse ipotesi di tracciato, l’unico rimasto sul tavolo è il peggiore che si potesse immaginare - ha sparato a zero la consigliera Laura Valli nelle riunioni di capigruppo e in Consiglio comunale -. Lo abbiamo detto con altrettanta chiarezza ai cittadini negli incontri di queste settimane e con un volantino di tutta la coalizione progressista.