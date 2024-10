Granaretto il polo natatorio diventerà realtà | partiti i lavori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Fiumicino, 3 ottobre 2024 – Il Comune di Fiumicino annuncia l’inizio deiper la realizzazione deldi. Una struttura moderna e funzionale, dedicata agli sport acquatici. Come sarà ilIl progetto prevede un investimento complessivo di circa 2.600.000 euro, parte di un finanziamento totale di 3.700.000 euro destinato a coprire le spese necessarie per il completamento dell’opera. L’intero lotto che accoglierà il complesso sportivo, si estende su una superficie di 6.500 mq, uno spazio che permetterà di integrare diverse attività e servizi. Il corpo di fabbrica principale, avrà dimensioni di 39 x 41 metri, per una superficie totale di circa 1.645 mq.