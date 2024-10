Favorevoli a Kiev nella Nato Ucraina l' annuncio di Rutte

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il futuro dell'è scritto. Almeno a sentire il parere del segretario generale Markin visita a Odessa e Kharkiv. «Questa è la mia quinta volta in» dall'inizio dell'invasione russa. «Abbiamo visitato insieme Odessa, Kharkiv e, ovviamente, abbiamo avuto numerosi incontri qui a Kyiv, ma questa è la mia prima volta qui come segretario generale della. Era importante per me venire inall'inizio del mio mandato, per chiarire al popolo ucraino e a tutti coloro che osservano che lasta al fianco dell'». Lo ha detto il segretario generale dellaMark, in conferenza stampa aal fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (il filmato della conferenza è stato diffuso dall'Alleanza atlantica).