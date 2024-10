Fano fine della illusione Respinto il ricorso di Jesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Iniziato il conto alla rovescia per il debutto delCalcio, la società di calcio costituita tre mesi fa dal ConsorzioSport per ridare alla città diuna squadra dopo l’allontanamento dell’Alma Juventus finita nelle mani del presidente Salvatore Guida da parte dell’Amministrazione comunale per inadempienze economiche. Il match d’esordio nel campionato di Terza Categoria è fissato per sabato alle 15 al "Comunale Olimpia" di Monte Porzio contro la Virtus Castelvecchio 1984. Non poteva, dunque, mancare il saluto degli amministratori fanesi per questa nuova avventura che sta per cominciare e che si spera possa portare ilal più presto nelle categorie più confacenti al suo rango e alla sua ultracentenaria storia.