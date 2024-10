Conte asfalta Giuntoli e Motta Che frecciata del tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildel Napoli non si sottrae alla provocazione e chiarisce la sua posizione Antonionon le manda a dire. Ildel Napoli, dopo le recenti dichiarazioni di Cristianoe Thiago, ha risposto in maniera decisa, mettendo subito in chiaro le cose. Durante un’intervista,ha lanciato unache non è passata inosservata, dimostrando ancora una volta la sua capacità di gestire le pressioni esterne e di difendere il suo Napoli con grinta. Le parole diTutto è iniziato quando Cristiano, ex direttore sportivo del Napoli e ora alla Juventus, ha dichiarato: “Inter e Napoli sono le favorite per lo scudetto”, scaricando, di fatto, le pressioni sul club partenopeo e su quello nerazzurro. Thiago, allenatore del Bologna, aveva rincarato la dose, affermando che “il Napoli è stato costruito per vincere il campionato”.