CM Punk | Credevo di aver chiuso con il wrestling dopo il licenziamento dall’AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il debutto di CMin AEW nel 2021 fu un momento importante, che dimostrò quanto fosse rilevante per la compagnia. Nel 2022 vinse poi l’AEW World Championship a Double or Nothing. Tuttavia, la sua permanenza come campione fu breve a causa degli infortuni, tra cui lo strappo al tricipite subito durante il “Brawl Out” a All Out del 2022.tornò nel giugno 2023 e assunse un ruolo importante a Collision. Sfortunatamente, il suo periodo con la federazione si concluse rapidamenteuna rissa con Jack Perry, che portò la compagnia a rescindere il suo contratto.lasciato l’AEW,sorprese tutti tornando in WWE alle Survivor Series dello stesso anno. Nel corso del No-Contest podcast, aè stato chiesto se avesse pensato di dedicarsi ad altre iniziativeildalla AEW.