Champions League Milan Paulo Fonseca ci crede | ecco cosa serve per raggiungere i playoff

(Di giovedì 3 ottobre 2024), la squadra di Milan ha le carte in regola per raggiungere almeno i playoff della nuova edizione della Champions League, nonostante una partenza tutt'altro che positiva. I rossoneri, infatti, hanno perso la gara d'esordio contro il Liverpool a San Siro per 3-1. Martedì 1 ottobre, poi, è arrivata un'altra sconfitta, questa volta maturata sul campo del Bayer Leverkusen per 1-0. Contro i tedeschi, però, Leao e compagni hanno messo in campo una buona prestazione e si sono visti segnali positivi dal secondo tempo. La domanda che adesso sorge spontanea è: ma quanti punti servono per qualificarsi almeno per i playoff? Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono necessari 9 punti e quindi 3 vittorie nelle prossime 5 partite.